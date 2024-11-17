Снова в небе Ту-95МС: есть угроза атаки крылатыми ракетами

Российская стратегическая авиация поднялась в небо ночью 17 ноября. Говорится о по меньшей мере 7 бортах Ту-95МС.

Об этом сообщили Воздушные силы, пишет 24 Канал. Ориентировочно в зоне пусков крылатых ракет Х-101 самолеты будут около 6 утра.

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Что известно о ракетной угрозе 17 ноября

03:20, 17 ноября Информация от Воздушных сил: Зафиксирован взлет до 7 бортов Ту-95МС из Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются в 6:00. Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. 03:00, 17 ноября Если вылет боевой, и пуски будут с первой локации, между 05:30 и 06:20 мы увидим ракеты в нашем небе. Если пуски будут со второй локации, ракеты прилетят около 07:20 – 07:50. 02:40, 17 ноября Мониторы отметили взлет нескольких бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья по состоянию на 02:30. Борта полетели в направлении Каспийского региона России.