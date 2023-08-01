Со щита "Батькивщины-матери" начали снимать вторую часть советского герба: как это происходит

Со щита монумента "Батькивщины-матери" снимают вторую часть советского герба. Вместо него уже ко Дню Независимости Украины будет установлен украинский трезубец.

Фото и видео работ стали публиковать журналисты. Известно, что первый этап демонтажа советского герба происходил 30 июля 2023 года, пишет 24 Канал.

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С "Батькивщины-матери" демонтируют советский герб

Со щита "Батькивщины-матери" сейчас (по состоянию на 10:55 1 августа – 24 Канал) снимают вторую часть советского герба,

– заявило "Радио Свобода".

Как демонтируют вторую часть советского герба: смотрите видео

На опубликованных кадрах видно, как снимают часть советского герба. В частности, колосья под серпом и молотом.

Как демонтируют часть советского герба: смотрите видео

На "Батькивщине-матери" вместо советского герба будет украинский трезубец: смотрите видео

Установка трезубца на щите "Батькивщины-матери": коротко