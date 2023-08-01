Со щита "Батькивщины-матери" начали снимать вторую часть советского герба: как это происходит
Со щита монумента "Батькивщины-матери" снимают вторую часть советского герба. Вместо него уже ко Дню Независимости Украины будет установлен украинский трезубец.
Фото и видео работ стали публиковать журналисты. Известно, что первый этап демонтажа советского герба происходил 30 июля 2023 года, пишет 24 Канал.
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С "Батькивщины-матери" демонтируют советский герб
Со щита "Батькивщины-матери" сейчас (по состоянию на 10:55 1 августа – 24 Канал) снимают вторую часть советского герба,
– заявило "Радио Свобода".
Как демонтируют вторую часть советского герба: смотрите видео
На опубликованных кадрах видно, как снимают часть советского герба. В частности, колосья под серпом и молотом.
Как демонтируют часть советского герба: смотрите видео
На "Батькивщине-матери" вместо советского герба будет украинский трезубец: смотрите видео
Установка трезубца на щите "Батькивщины-матери": коротко
- Минкульт 13 июля опубликовал ролик, на котором "Батькивщина-мать" была с украинским гербом вместо советского щита.
- В тот же день там заявили, что решили демонтировать советскую символику, а на ее месте разместить украинский трезубец.
- Стоимость проекта – 28 миллионов гривен. Тогда министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что расходы оплатили на дотационной основе крупные украинские компании. То есть на проект не возьмут денег из государственного бюджета.
- На заводе объясняли, что работы с создание украинского трезубца должны были завершить ориентировочно до конца июля 2023 года. Ведь в Минкульте уверяли, что уже ко Дню Независимости, 24 августа 2023 года, монумент официально получит украинский трезубец.