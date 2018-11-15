Со следующего сезона в чемпионате Англии появятся видеоповторы

Клубы английской Премьер-лиги согласовали введение системы видеоповторов VAR.

Система должна заработать уже со следующего сезона, информирует Sky Sports.

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Что интересно, в апреле клубы АПЛ проголосовали против введения повторов. Сейчас VAR в Англии использовали только в некоторых матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Таким образом, на сегодня чемпионат Англии – единственный из топ-5 лиг Европы, где не используют систему видеоповторов.

Напомним, что УЕФА анонсировал введение VAR в Лиге чемпионов с сезона 2019/20.