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      Со следующего сезона в чемпионате Англии появятся видеоповторы

      9 Читати новину українською
      Система видеоповторов может появиться в чемпионате Англии
      Система видеоповторов может появиться в чемпионате Англии / skysports.com

      Клубы английской Премьер-лиги согласовали введение системы видеоповторов VAR.

      Система должна заработать уже со следующего сезона, информирует Sky Sports.

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      Что интересно, в апреле клубы АПЛ проголосовали против введения повторов. Сейчас VAR в Англии использовали только в некоторых матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги.

      Таким образом, на сегодня чемпионат Англии – единственный из топ-5 лиг Европы, где не используют систему видеоповторов.

      Напомним, что УЕФА анонсировал введение VAR в Лиге чемпионов с сезона 2019/20.

      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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