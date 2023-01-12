Собирались громко праздновать: в сети появилось фото мобилизованных в Макеевке перед ударом
31 декабря Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ПТУ в Макеевке, где расположились российские оккупанты. В сети обнародовали фото захватчиков до "хлопка".
На опубликованном снимке можно увидеть, что улыбающиеся оккупанты накрыли стол для празднования Нового года. Но позже их застал "хлопок" и солдаты больше не смогли.
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Как выглядели оккупанты перед ударом в Макеевке
Соответствующее фото обнародовал OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Этот кадр уже распространили пропагандистские телеграм-каналы, утверждающие, что на нем изображены оккупанты, по которым нанесли удар в Макеевке.
На снимке мобилизованные солдаты улыбаются, обнимаются и позируют на камеру.
Оккупанты, по которым ударили ВСУ в Макеевке / фото Иракли Комахидзе
Захватчики собирались праздновать Новый год, потому что на столе у них виднеется алкоголь и закуска. Однако их планы "испортили" украинские защитники.
Фото из ПТУ Макеевки с празднующими Новый год оккупантами, которые в свои последние секунды жизни собирались выпить за тост "этот год был сложным... за победу",
– написал Комахидзе.
Что известно об ударе ВСУ в Макеевке
- В ночь на 1 января ВСУ нанесли ракетный удар по ПТУ во временно оккупированной Макеевке.
- В результате удара более 400 российских оккупантов погибли, еще 300 захватчиков получили ранения.
- Генштаб ВСУ подтвердил удар и сообщил об уничтожении до 10 единиц вражеской техники разных типов.
- Недавно появилась еще одна версия гибели российских солдат в Макеевском ПТУ. В российских телеграм-каналах предполагают, что новоиспеченных оккупантов могли согнать на прослушивание новогоднего выступления Путина.
- В ISW назвали вероятные причины удара. Эксперты говорят, что причиной массовой гибели российских солдат на войне – необдуманные действия командования. Однако Кремль во всем обвиняет самих солдат, потому что те использовали мобильные телефоны.
- В британской разведке заявили, что количество жертв среди оккупантов впечатляет. И причиной этого могли стать вторичные взрывы. Ведь боеприпасы хранились возле жилища российских войск.
- Кстати, российских оккупантов, выживших после ракетного удара по Макеевке, снова отправят на передовую якобы для мести.