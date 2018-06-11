Соблазнительная Бритни Спирс поразила сеть новыми фото с 23-летним возлюбленным

Американская певица Бритни Спирс в очередной раз хвастается снимками со своим новым возлюбленным фитнес-тренером – 23-летним Сэмом Асгари. Несмотря на 13 лет разницы в возрасте, пара покорила сеть своими совместными фото и видео.

Новые снимки Бритни Спирс опубликовала на своей странице в Instagram. Читайте также: Бритни Спирс показала стройное тело в голубом купальнике: фото Отметим, что 36-летняя певица выглядит потрясающе. Она часто занимается спортом и следит за здоровым питанием. На фото Бритни надела экстремальное соблазнительное мини-платье вместе с босоножками на каблуках.

Бритни Спирс с Сэмом Асгари

Бритни Спирс с Сэмом Асгари