Это приговор российскому режиму, дальше будет интересно, – нардеп о событиях в Белгородской области

Операция российских добровольцев в Белгородской области может быть только началом. Вероятно, произойдет "освобождение" и других регионов России, так что будет интересное продолжение.

Такое мнение 24 Каналу выразил народный депутат Украины, член комитета ВРУ по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. По его словам, наблюдается эффект домино. Ранее российские СМИ сообщили об усилении мер безопасности также на Брянщине.

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"События на территории Белгородщины очень показательны. Фактически говорится о внутренней оппозиции, которая готова взять в руки оружие, чтобы освободиться от путинского режима", – сказал Вениславский.

События на Белгородщине будут иметь интересное продолжение: смотрите видео

События на Белгородщине являются приговором для российского режима

По мнению нардепа, "освобождение" Белгородской области свидетельствует о том, что Россия начала процесс саморазрушения тоталитарного режима, который она выстраивала в течение нескольких десятилетий. Следовательно, подобные события могут произойти и в других регионах страны-агрессорки.

"Потенциал для массового освободительного движения в России достаточно мощный. За Белгородщиной могут двинуться другие регионы", – подытожил Вениславский.

"Освобождение" Белгородщины: коротко