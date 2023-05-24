"На Белгородщине должна быть буферная зона": как российская пропаганда реагирует на события в области

Российские пропагандисты продолжают молниеносно изменять риторику по указанию властей. Теперь они заявляют о необходимости буферной зоны на Белгородщине.

Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный журналист, видеоблогер Глеб Пьяных. Больше всего его возмутил тезис пропагандиста Сергея Карнаухова о "спасении людей".

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"Какая же гнида! Каким он тоном сказал "мы людей спасаем". Как вы "спасаете" людей, мы уже 20 лет наблюдаем, а последние полтора года это "спасение" обострилось", – сказал Пьяных.

Российские пропагандисты не против буферной зоны в Белгороде: смотрите видео

Что этому предшествовало

Российский пропагандист Сергей Карнаухов в эфире своего шоу на российском телевидении неожиданно заявил, что в создании буферной зоны в Белгородской области "нет ничего такого".

"Поскольку мы не создали буферную зону на территории противника, нужно создавать тогда внутри страны. Ничего в этом нет такого, абсолютно ничего. Мы не признаем слабость, ни перед кем не извиняемся", – цинично отметил Карнаухов.

Пропагандист подчеркнул, что это будет делаться "для людей", чтобы их "спасти".

События на Белгородщине: коротко

22 мая легион "Свобода России" совместно с Российским добровольческим корпусом якобы начали "освобождать" регионы России от путинского режима. Теперь известно об "освобождении" населенных пунктов Козинка, Грайворон и Гора-Подол.

Спикер украинской разведки Андрей Юсов опроверг информацию об "украинской" ДРГ. По его словам, легион "Свобода России" и РДК проводят операцию в Белгородской области, чтобы создать "полосу безопасности" для защиты гражданских украинцев. Однако сами украинцы участия в мероприятиях не принимают.

23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков неожиданно объявил об отмене режима контртеррористической операции в регионе. Причины такого решения он не объяснил, как и не прокомментировал ситуацию.

Буферная зона – это нежилой район, цель которого состоит в том, чтобы сохранить два или более других районов государств на расстоянии друг от друга.