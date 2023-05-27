Россия обречена на упадок: что будет происходить в регионах после рейда на Белгородщине

Российские добровольцы провели операцию по "освобождению" Белгородщины от путинского режима. Количество таких рейдов должно увеличиваться.

Российская граница с Украиной в более 1 000 километров в ближайшее время должна пылать. Такое мнение 24 Каналу выразил народный депутат Украины Олег Дунда.

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Российская граница должна пылать

Безусловно, война под Бахмутом и Авдеевкой происходит и имеет большой смысл. Но не менее важно то, чтобы в каждом регионе, расположенном на границе с нашим государством – от Курской до Ростовской области – должно увеличиваться количество подобных рейдов.

Чтобы показать, что у Российской империи нет соответствующих сил и средств удерживать все эти большие границы, удерживать все свои регионы под контролем, принуждать эти регионы к повиновению Москве. И показать, что Россия – это уже failed state (провалившееся государство – 24 Канал),

– акцентировал нардеп.

Так, значительно большее влияние на эти регионы оказывают такие группировки, как РДК и "Свобода России", а также Киев. Они могут создать в этих регионах любую опасность, влиять на общество и тому подобное.

Лидерство будет за Киевом

То условное соглашение в России, что Москва дает регионам чувство значимости, шовинистического превосходства над другими нациями, так называемой стабильности, а за это они должны ей подчиняться – уже не действует.

Безопасности уже нет. Война уже не на экранах телевизоров, а прямо на их улицах. Соответственно, нужно договариваться с Украиной. В конце концов, именно Киев будет региональным лидером, а не Москва. Москва уже обречена на упадок,

– подчеркнул Дунда.

Россияне это уже осознают. Увеличение этих рейдов и пожары на границах по всей территории России – вопрос времени.

"Освобождение" Белгородщины: коротко