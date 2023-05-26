Нет "единого русского народа": какие необратимые последствия имеют события на Белгородщине

Бойцы РДК и легиона "Свобода России" 22 мая совершили рейд Белгородской областю который охватил 42 квадратных километра. 24 мая добровольцы вышли из России и вернулись на стартовые позиции. Это событие имеет несколько очень важных и непоправимых последствий для страны-агрессора.

О них 24 Каналу рассказал бывший сотрудник внешней разведки КГБ Сергей Зеленько. В частности, он отметил два аспекта.

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Перейденный рубикон

Рейд Белгородской областью показал, что больше не существует "единого русского народа", отметил Зеленько. Теперь есть путинисты, которых пока большинство, и россияне, готовые бороться за права нацменьшинств.

Есть парадокс россиян будущего. Тех, кто будет бороться, чтобы был Татарстан и другие подобные территории, кто не будет бояться провести референдум на территории Белгородской области. Пусть их процент пока невелик, но показано, что здесь есть этнический интерес,

– сказал он.

Сергей Зеленько о последствиях событий в Белгородской области: смотреть видео

Также операция в Белгородской области поставила крест на сакральном понятии "Путин и народ – едины". И теперь каждому россиянину нужно выбрать сторону Путина или другую – пока непонятную, чужую и пугающую, что является вопросом времени.

"Сейчас надо выдающиеся, яркие личности, которые не сбежали, не сломались и боролись с режимом Путина. Белгородская операция – это тоже рубикон в войне. Он был бы невозможен, если бы россияне получили быстрый успех под Бахмутом. Здесь взаимосвязаные стратегические вещи", – добавил экс-сотрудник внешней разведки КГБ.

События в Белгородской области: главное