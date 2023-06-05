Во что могут перерасти события на Белгородщине: военный аналитик назвал возможный сценарий

Успехи Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" могут стать причиной серьезного политического кризиса в России. Такая ситуация будет только играть на руку Украине.

Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, сейчас не важно, как много добровольцев пойдут на Белгород, а то, как это будет будоражить общественные настроения в России.

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Российские добровольцы обретут еще большую популярность в своей стране

Он рассказал, что рейд РДК и Легиона "Свобода России" будет иметь несколько последствий. Самое важное – российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, будут пополняться поклонниками. Среди них те россияне, которые настроены против Путина.

Речь о тех россиянах, которые хотели бы стать частью российской оппозиции, но не смогли этого сделать, ведь российская оппозиция сейчас, в основном, находится на Западе.

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Также российские добровольцы будут приобретать сторонников среди российских силовиков. Мусиенко говорит, что уже есть саботажники среди силовых ведомств в России, помогающих РДК и ЛСР. Кроме этого будут нарастать разногласия между разными группировками внутри России.

"Будут действовать разные оппозиционные группы внутри России. Власти в Кремле не будут успевать на это реагировать. Это будет только разжигать пламя политической нестабильности. Мы уже точно знаем не менее трех российских военных организаций, которые готовы к действиям в России – РДК, ЛСР и наемники Пригожина. То, что происходит сейчас – лишь начало", – уверен Мусиенко.

Рейд российских добровольцев на Белгородщину: главное