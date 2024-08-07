Формирование сильной позиции: какая дилемма встала перед Кремлем из-за событий в Курской области

"Прорыв" границы в Курской области может быть одной из нестандартных операций, которая должна сейчас расшатать российскую концепцию ведения войны. Дело в том, что россияне имеют политическую задачу оккупировать весь Донбасс до президентских выборов в Соединенных Штатах, ведь враг также готовится к приходу нового президента.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он предположил, какие задачи имеют боевые действия на Курщине.

К теме Выбраны интересные направления для продвижения, – Коваленко о ситуации в Курской области

Путину придется выбирать

Украине в течение 2024 года обязательно нужно осуществить нестандартные операции, которые бы создали необходимые условия для сильных позиций в переговорах с новым президентом Соединенных Штатов.

Эти нестандартные операции могут проводиться в любом направлении. Однако я считаю, что центр гравитации этой войны не на Донбассе, куда залезли по уши россияне, а именно в Крыму,

– сказал Самусь.

В то же время в концепции противника центром гравитации войны является Донбасс. Поэтому теперь перед Кремлем стоит дилемма:

выводить резервы из Донбасса, фактически останавливать наступление, отказаться от политической задачи и попытаться нейтрализовать угрозу в Курской области и на Юге;

продолжать наступление на Донбассе.

Я могу предположить, что они не откажутся от своей политической задачи оккупировать весь Донбасс и поэтому залезут в ловушку, которую сами создали, и будут делать вид, что в Курской области ничего не происходит,

– отметил военный эксперт.

Однако если эти неизвестные силы сейчас возьмут под контроль Курск и атомную станцию, то россиянам уже будет некуда деваться.

Операция на Курщине имеет три задачи

По мнению заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, задачи операции на Курщине более амбициозные, чем просто перемещение боевых подразделений России. Ведь на передислокацию вражеских резервов были призваны рейды российских добровольцев.

Как отметил Самусь, эти мероприятия имеют стратегические, оперативные и тактические задачи: