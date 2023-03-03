Часть местных жителей на Брянщине уже присоединилась к РДК, – разведка

Часть местных жителей Брянской области присоединилась к российскому добровольческому корпусу. Об этом заявил представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что если говорить о поддержке внутри России, то такая поддержка, безусловно, есть. Разведке известно, что часть местных жителей этих населенных пунктов в Брянщине уже присоединилась, в частности, к РДК.

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Украина не причастна к событиям в Брянске

Представитель ГУР подчеркнул, что события в Брянской области – внутрироссийские и Украина не имеет к ним никакого отношения.

Напомним, что 2 марта губернатор Брянской области заявил, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района в село Любечаны.

Ранее Юсов уже подчеркивал, что сейчас происходит на территории России – внутрироссийский конфликт и продолжающаяся дестабилизация внутри России, которая началась после нападения России на Украину.

Заместитель главы ОП Михаил Подоляк назвал историю об украинских ДРГ в России – совершенно сознательной классической провокацией.

Российский добровольческий корпус заявил о мероприятии на территорию Брянской области России с целью "показать соотечественникам, что надежда есть, что вольные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Очередные взрывы в Брянске

3 марта в Брянске прозвучало два взрыва в районе международного аэропорта. Они заявили о работе ПВО, мол "сбит украинский дрон".

Однако затем они заявили, что "звук был из-за истребителя, который проходил звуковой барьер".

Отметим, что подобные заявления уже не в первый раз звучат от оккупантов. Недавно советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупационная администрация после длительных совещаний издала тайком распоряжение, как надо освещать "хлопок":