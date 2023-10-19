Позиция России вызвала отвращение в Израиле: какие три возможные причины разговора Нетаньяху с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху беседовал с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на позицию Кремля по поводу событий на Ближнем Востоке, с ним важно контактировать по нескольким причинам.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп объяснил 24 Каналу, почему Нетаньяху решил поговорить с Путиным, несмотря на чувство массового отвращения к позиции России.

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"Иногда разговаривают даже с теми, с кем очень неприятно разговаривать, когда речь идет о вопросах национальной безопасности", – отметил Шарп.

По его словам, для Нетаньяху были важны три момента.

Мизерный шанс, что Путин сможет повлиять на освобождение израильских заложников в плену ХАМАС – более 200 человек, в том числе женщины, дети, пожилые. Через Путина можно передать месседж Ирану с той или иной угрозой либо разъяснением. В случае большой войны Путину будет интересно узнать, что может быть с его протеже – Сирией.

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Как известно, 17 октября президент России прибыл в Китай, где на следующий день имел переговоры с Си Цзиньпином.

Как ни крути, Россия и Китай – это крупные игроки на международной арене. Когда крупные игроки предпринимают те или иные шаги, занимают какую-то позицию, хоть как-то, косвенно, это влияет (на события в Израиле – 24 Канал),

– констатировал Шарп.

Но глобально для Израиля важен прежде всего консенсус внутри страны, а также международная легитимация в цивилизованном мире, прежде всего в США.

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