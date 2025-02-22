Соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах разработали таким образом, чтобы оно было выгодным для обеих сторон. В Соединенных Штатах считают, что этот договор является новой моделью продуктивного международного партнерства.

Соглашение о предоставлении США 50% доходов от добычи полезных ископаемых 50% доходов от добытых полезных ископаемых может принести пользу. Министр финансов США Скотт Бессент сказал, что некоторая информация об экономическом партнерстве между Украиной и США была "искаженной или ложной". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также В собственности США – уже не 50%, а 100: новая редакция соглашения об ископаемых значительно жестче, – СМИ

Полезное партнерство между Украиной и США

Скотт Бессент сказал, что условие о полезных ископаемых не предусматривает собственность Соединенных Штатов на физические украинские ресурсы. Также Украина не будет иметь дополнительных долгов перед США. Обеим странам, по словам Бессента, нужно такое экономическое сотрудничество. А тип экономического давления, что применяют другие мировые игроки, не соответствует ни американским, ни украинским интересам.

Для того чтобы создать большую ценность в долгосрочной перспективе, США должны инвестировать вместе с народом Украины, чтобы обе стороны были заинтересованы в получении как можно большей выгоды,

– сказал министр финансов США.

Так согласно условиям средства от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, будут идти в фонд, который ориентирован, в частности, на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины. А США смогут иметь экономические и управленческие права в этих инвестициях.

Сотрудничество позволит объединить американский опыт, капитал, высокие стандарты и управление для восстановления Украины в будущем. Также партнерство является своеобразным сигналом для России, что Соединенные Штаты инвестируют в свободную и развитую Украину в долгосрочной перспективе.

К тому же поступления от будущих потоков доходов будут реинвестированы в ключевые сектора, направлены на разблокирование большего количества активов, способствующих росту Украины.

Зато страны, которые не способствовали защите государства Украины, не смогут получить выгоду от подобных инвестиций.

Напомним, Владимир Зеленский предложил предоставить США долю от доходов от добычи ископаемых еще во время встречи с Трампом в сентябре. Он заявлял, что такое сотрудничество является вполне справедливым. После ряда обсуждений Украина готова работать с американскими партнерами по полезным ископаемым, но хочет получить конкретные гарантии безопасности.