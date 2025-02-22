Киев хочет подписать соглашение об ископаемых во время встречи Трампа и Зеленского, – Bloomberg

Украина и США готовятся к заключению соглашения о минеральных ресурсах. СМИ рассказали, каким Киев хочет видеть подписание договора.

В Раде подчеркнули, что Украина начнет серьезно работать над соглашением об ископаемых с 24 февраля. Проект документа, предложенный администрацией Трампа, содержит некоторые сомнительные моменты, которые Владимир Зеленский не хочет одобрять, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно

Отмечается, что первоначальное предложение США предусматривало обеспечение 50% от продажи лицензий и других поступлений от минералов, что нарушало бы украинские законы. Оно также касалось доходов от нефти, газа и портов.

У Зеленского заявили, что предложили изменения в американское предложение, которые будут выгодными для обеих сторон. Соглашение об ископаемых президент обсудил со спецпосланником Китом Келлогом во время его визита в Киев. 21 февраля в вечернем обращении к украинцам глава государства отметил, что "команды из Украины и США работают над проектом соглашения между нашими правительствами".

Справка: Как сообщила журналистка Fox News, лицо, участвующее в переговорах по минеральному соглашению, рассказала ей, что украинская сторона внесла предложения в текст соглашения и направила их американской стороне. Нет конкретных временных рамок для того, что будет дальше. Если соглашение будет согласовано, то его подпишут госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Украины Андрей Сибига.

По данным издания, Киев в идеале хотел бы, чтобы финальный вариант соглашения по минералам подписали в присутствии президентов США и Украины.

Владимир Зеленский во время разговора с Келлогом настаивал на встрече с Трампом перед любым потенциальным заседанием лидера США с российским диктатором Путиным.