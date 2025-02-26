"Рамочное соглашение" с США: Зеленский ответил, будут ли шаги по гарантиям безопасности в документе

Окончание войны и прекращение боевых действий будет возможным только тогда, когда Украина получит гарантии безопасности. Именно они станут свидетельством, что война не начнется снова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.

Важно Договор по ископаемым, отношения с США и ход переговоров: Зеленский сделал ряд заявлений

Зеленский рассказал, есть ли гарантии безопасности в соглашении с США

Зеленский отметил, что не будет просто "прекращения огня", если Украина не будет иметь гарантий безопасности. Украинский лидер добавил, что такие условия неприемлемы.

Будет только так. Окончание войны так, чтобы мы знали, что завтра она не начинается. Так будет,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время президент отметил, что знает все пункты соглашения с США. Что касается гарантий безопасности, то Зеленский заявил, что без будущих гарантий безопасности не может быть устойчивого мира и настоящего режима прекращения огня.

Президент также добавил, что стремился, чтобы гарантии безопасности были включены в соглашение о полезных ископаемых с США и их упоминание появилось в 10 пункте документа. Он отметил, что успех сделки будет зависеть от президента США Трампа.

Ранее Шмыгаль также сообщил, что в 10 пункте говорится именно о гарантиях безопасности для Украины. В частности, там говорится о том, что фонд станет неотъемлемым элементом архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов для установления прочного мира, укрепления экономически-безопасной устойчивости.