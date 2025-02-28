После "наездов" Трампа в Европе засуетились: политолог проанализировал соглашение о полезных ископаемых

Украина и США работают над заключением соглашения о добыче редкоземельных ископаемых нашего государства. Первый вариант, который администрация Дональда Трампа предложила Владимиру Зеленскому был отклонен, поэтому стороны ищут компромисс.

Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, соглашение о полезных ископаемых хорошее. Украинские дипломаты поработали хорошо.

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Договор о редкоземельных ископаемых

Тарас Загородний предположил, что подписание соглашения о редкоземельных материалах может предусматривать ленд-лиз и необходимую помощь.

Хороший документ, где стороны обязуются создать Инвестиционный фонд восстановления Украины. Я понимаю это так, если не будет помощи (от США – 24 Канал), то и соглашения также. Это документ о намерении создать систему покупки виртуальных активов,

– высказался он.

Однако, несмотря на вероятность подписания любых соглашений с США, важно понимать, что только Украина может гарантировать собственную безопасность, в частности Вооруженные Силы нашего государства.

Гарантом безопасности является ВСУ и собственные дальнобойные ракеты. После "наездов" Трампа мы видим движения в Европе. Там предлагают, чтобы ядерные гарантии нашему государству давали Франция и Великобритания,

– сказал политолог.

По его мнению, давление администрации Трампа на европейских лидеров может сработать по-другому, не как того ожидал лидер США. Мол, Европа объединит свои финансовые ресурсы и будет усиливать свои военные возможности самостоятельно, обеспечивая всем необходимым Украину.

Стоит добавить, что во время встречи в Вашингтоне, где должно было состояться соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых, Владимир Зеленский и Дональд Трамп обменялись жесткими аргументами относительно войны в Украине. Спор длилась около шести минут и сопровождалась острыми высказываниями с обеих сторон.