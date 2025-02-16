Поступил "недальновидно": у Трампа отреагировали на отказ Зеленского принять соглашение о недрах

На Мюнхенской конференции американская делегация предложила Владимиру Зеленскому подписать документ, по которому Вашингтон получили бы 50 процентов будущих запасов минералов в Украине. Глава государства отказался это делать.

Свой отказ Зеленским объяснил тем, что соглашение, по его мнению, не готово, ведь оно не защищает интересы Украины. В Белом доме раскритиковали позицию президента, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

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"Не воспользовался прекрасной возможностью"

Как передает издание, по словам одного нынешнего и одного бывшего высокопоставленного украинских чиновников, знакомых с переговорами, соглашение не предлагало Киеву никаких конкретных гарантий безопасности в ответ.

Предложение американцев было сосредоточено на том, как США могли бы использовать редкоземельные минералы Киева "в качестве компенсации" за поддержку, которую уже предоставила Украине администрация Байдена, и как оплату будущей помощи.

Однако Зеленский сказал, что любая эксплуатация ресурсов должна быть связана с гарантиями безопасности для Украины, которые бы сдержали будущую российскую агрессию.

"Для меня очень важна связь между какими-то гарантиями безопасности и какими-то инвестициями", – объяснил он.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что "президент Зеленский поступил недальновидно относительно замечательной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине".

Он сказал, что администрация Трампа устала от отправки дополнительной помощи США Украине. Соглашение с полезными ископаемыми позволит американским налогоплательщикам "возместить" деньги, отправленные в Киев, одновременно развивая экономику Украины.

Хьюз добавил, что Белый дом считает, что "обязательные экономические связи с Соединенными Штатами станут лучшей гарантией против будущей агрессии и неотъемлемой частью прочного мира".

К слову, министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможной интеграции экономик США и Украины после войны.