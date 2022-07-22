Для нас здесь больше победы, – политолог оценил преимущества зерновой сделки
Украина и россия подписали в Стамбуле зерновое соглашение с Турцией и ООН. Это предполагает разблокировку черноморских портов и экспорт зерна. Эксперты отмечают, что здесь нет никакой измены и для нас здесь больше преимуществ.
Для Украины здесь больше победы
Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он говорит, что для экономических и политических интересов Украины зерновое соглашение с россией здесь больше победы.
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По его словам, нужно быть реалистами. "Если бы не было этого специфического соглашения, которое не мы подписывали с россиянами, а отдельно подписывали его с нами и с ними, то тогда бы такой договоренности вообще не было", – говорит он.
А так это решает проблему для нас – 20 миллионов тонн зерна можно будет экспортировать, а для нас это весомо в нынешней экономической ситуации. К тому же это поможет освободить место для хранения урожая на следующий год,
– объяснил Фесенко.
Почему Украина пошла на это соглашение
Эксперт отметил, что организацией подписания такого соглашения занималась не только Турция, но и ООН. Этому способствовали и западные партнеры, потому что они тоже пошли на определенные решения.
"Всех волнует продовольственная ситуация в мире, в частности, недопущение голода и обострение продовольственного кризиса. Именно это была главная цель этой договоренности", – отмечает Фесенко.
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По его мнению, в первую очередь здесь выиграл мир, и Украина тоже. "Да, у россиян есть свои бонусы – они получили возможность экспорта зерна из своих портов, но это будет контролируемо и ограничено", – ответил он.
Политолог отметил, что санкции на экспорт товаров из россии не вводились.
Это можно критиковать, но для россии экспорт зерна – это не критично. Доходов от экспорта у них меньше, чем от нефти или газа. А вот для нас это критически важно. Поэтому в этом мы выиграли гораздо больше,
– подытожил Фесенко.
Фесенко о зерновом соглашении между Украиной и россией: видео
Украина подписала зерновое соглашение: что оно предусматривает
- Под эгидой ООН создадут Совместный координационный центр. В него войдут представители Турции, Украины, ООН и россии. Они гарантируют безопасное передвижение судов, участвующих в транспортировке зерна из украинских портов.
- Важно отметить, что контроль за украинскими портами полностью остается за украинской стороной. Движения никаких других судов, кроме тех, кто должен обеспечивать экспорт зерна, не будет.
- Документ будет действовать 120 дней со дня подписания. Затем его могут продлить на такой же период, если одна из сторон не захочет его разорвать.
- Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков считает, что соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна подписано на выгодных для нас условиях. Украинская сторона будет самостоятельно сопровождать и отвечаем за все, что происходит с нашей стороны.