Соглашение по безопасности с США может перейти на другой уровень, – американский политолог

Президент Украины Владимир Зеленский подписал двусторонние соглашения о безопасности с Предентом США Джо Байженом и премьер-министром Японии Фумио Кисида. Срок действия обоих – 10 лет. Соглашение нацелено на то, чтобы усилить защиту Украины в противостоянии российской агрессии.

Соглашение было подписано во время саммита G7, который проходит в Италии. Американский политолог Рамиз Юнус прокомментировал 24 Каналу, что это последние страны "Большой семерки", которые подписали соглашение, ранее это уже сделали многие страны НАТО и ЕС. Однако, по его мнению, это было бы уместнее осуществить до 22 февраля 2024 года, более того – до 2014.

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В перспективе соглашение можно перевести на другой уровень

Американский политолог рассказал, что Украина теперь может быть уверенной, что эти страны-подписанты берут на себя обязательства поддерживать ее. Он отметил, что сегодня на все надо смотреть через призму непрерывной российско-украинской войны.

"В перспективе это соглашение можно будет перевести на другой уровень, как в США с Израилем, Южной Кореей, Японией, где договором предусмотрена возможность идти воевать за эти страны", – прогнозирует Юнус.

После подписания соглашений важным станет, как каждая отдельно взятая страна будет поддерживать Украину, какими конкретными действиями. По словам американского политолога, эти обязательства все-таки юридический документ, поэтому президенты стран-подписантов должны их выполнять.

В документе написано об экономической и военной помощи, в том числе и оружием. А именно это в первую очередь Украине сейчас нужно,

– озвучил Юнус.

Учитывая заявления, которые звучали на встрече в Нормандии, во время саммита G7, "Рамштайн", американский политолог отметил, что появляется уверенность, что тех стран или отдельных политиков, которые сомневались относительно своей позиции вокруг Украины – все меньше и меньше.

Он рассказал, что после выборов в Европарламенте все ключевые должности будут занимать представители дружественных стран Украины. Юнус также напомнил, что США ввели санкции против 300 юридических лиц, а сегодня идут разговоры, что Байден готовит новый документ, чтобы увеличить их количество, тем самым задеть буквально все сферы экономики России.

Коротко о саммите G7 и соглашениях по безопасности