Соглашение было подписано во время саммита G7, который проходит в Италии. Американский политолог Рамиз Юнус прокомментировал 24 Каналу, что это последние страны "Большой семерки", которые подписали соглашение, ранее это уже сделали многие страны НАТО и ЕС. Однако, по его мнению, это было бы уместнее осуществить до 22 февраля 2024 года, более того – до 2014.
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В перспективе соглашение можно перевести на другой уровень
Американский политолог рассказал, что Украина теперь может быть уверенной, что эти страны-подписанты берут на себя обязательства поддерживать ее. Он отметил, что сегодня на все надо смотреть через призму непрерывной российско-украинской войны.
"В перспективе это соглашение можно будет перевести на другой уровень, как в США с Израилем, Южной Кореей, Японией, где договором предусмотрена возможность идти воевать за эти страны", – прогнозирует Юнус.
После подписания соглашений важным станет, как каждая отдельно взятая страна будет поддерживать Украину, какими конкретными действиями. По словам американского политолога, эти обязательства все-таки юридический документ, поэтому президенты стран-подписантов должны их выполнять.
В документе написано об экономической и военной помощи, в том числе и оружием. А именно это в первую очередь Украине сейчас нужно,
– озвучил Юнус.
Учитывая заявления, которые звучали на встрече в Нормандии, во время саммита G7, "Рамштайн", американский политолог отметил, что появляется уверенность, что тех стран или отдельных политиков, которые сомневались относительно своей позиции вокруг Украины – все меньше и меньше.
Он рассказал, что после выборов в Европарламенте все ключевые должности будут занимать представители дружественных стран Украины. Юнус также напомнил, что США ввели санкции против 300 юридических лиц, а сегодня идут разговоры, что Байден готовит новый документ, чтобы увеличить их количество, тем самым задеть буквально все сферы экономики России.
Коротко о саммите G7 и соглашениях по безопасности
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одна из ключевых тем саммита "Большой семерки", который проходил 13 июня в Италии, стала обороноспособность и экономическая способность Украины, их усиление.
- Зеленский в своем заявлении перечислил главные вопросы, которые сейчас актуальны для нашей страны: более оперативное обучение украинских пилотов, ускоренная передача самолетов от партнеров, развитие коалиции истребителей, развитие системы ПВО, разработка механизма использования российских "замороженных" активов в пользу Украины.
- Украина подписала более 17 соглашений по безопасности, в дальнейшем планирует сделать это с еще десятками стран. Этот документ предусматривает поддержку Украины в войне с Россией и вероятность членства Украины в НАТО. Одновременно с этим могут быть и неутешительные последствия в случае, если страны-подписанты выполнят обязательства неудачно. В таком случае Россия может усилить вооруженную агрессию против Украины.