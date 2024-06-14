Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, душа радуется, когда Украина подписывает соглашения с кем-то о чем-то. Однако мало граждан понимают тонкости, и учитывают только количество заключенных договоров.

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Положительный сценарий

Вигиринский сказал, что практическая сторона соглашений по безопасности толкает Украину в будущее, в котором также будет определенная форма интерпретации сегодняшних событий как исторического познания. На данный момент документ рассматривается с точки зрения юридической обязательности для сторон. Нельзя говорить о каких-то оптимистических вещах, но наши преемники исторически могут иначе оценивать эти договоры по безопасности:

предпосылка членства Украины в Североатлантическом альянсе;

решительность соглашений и их выполнение обеспечило синхронизацию Украины с НАТО;

благодаря этому условно в 2049 Украина стала членом Альянса.

Они будут говорить, что "окно возможностей", которое было заложено как фундамент еще во время войны России на территории Украины в 2024 году, открылось в 2049 году. Произошла "натовизация" Украины по образцу "натовизации" Финляндии, что произошло не сразу. До этого они также системно работали с НАТО и не нуждались в каких-то дополнительных мерах интеграции, кроме политических решений на уровне голосований в парламенте. Тогда это станет историей, которую будут выдавать как замысел, который был на начальном этапе,

– отметил Андрей Вигиринский.

Неоптимистичный сценарий

Политолог объяснил, что также есть пессимистический сценарий соглашений по безопасности – когда Россия может снова напасть на Украину, а договоренности не сработают. Тогда преемники скажут: "Опять ввели нас в заблуждение, как делали это раньше. Виноваты страны Запада, потому что опоздали на год с поставкой техники. Помощь была несистемной".

Нужно осознавать, что вступление Украины в НАТО не светит до момента прекращения российско-украинской войны. Можем апеллировать по результатам обеспечения нашей безопасности именно к заключенным соглашениям по безопасности и все. Поскольку договоры подписывают сроком на 10 лет с возможностью пролонгации еще на столько же. В то же время нет инструментов поставки оружия и финансовых ресурсов, которые расписаны на такой период времени.

Но это нужно. Это поддерживает морально-боевой дух. Это нас сближает в политическом смысле со странами, с которыми подписываем договоры – объединяем нашу дипломатию с их дипломатией. Соответственно становимся ближе друг к другу, наши отношения становятся теплее, а взаимодействие – мощнее. Мощность – это наше все,

– подчеркнул Вигиринский.

Какие гарантии безопасности просила Украина

Политолог вспомнил публикации на сайте Офиса Президента в 2022 году, касающиеся гарантий безопасности для Украины. Их представили Андрей Ермак и Андерс Фог Расмуссен. В них говорилось о том, что наше государство желает обеспечить собственную безопасность путем:

обучения украинских военнослужащих за рубежом;

налаживания производства оружия на территории Украины;

подписания двусторонних соглашений, которые будут ратифицированы парламентами стран и станут частью внутреннего законодательства как следствие части внутренних обязательств, от которых политикам будет сложно отойти.

Видим уже 14 (на момент публикации 17 – 24 Канал) подписанных соглашений. Ни одно из них не ратифицировано парламентом и оценивается как декларативное даже теми субъектами, которые их подписывают. Соответственно мы не достигли того, чего хотели. С точки зрения того, как это презентуется в обществе, должны говорить об этом, как о каком-то новом уровне взаимодействия. Не можем же сказать, что наше военно-политическое руководство не понятно для чего они и первые лица других стран подписывают эти документы,

– сказал политолог.

"Хотя первые лица других стран также понимают, что кто знает, когда оно будет. Это те же условия, но в другом ракурсе. Как когда-то с привязкой к МВФ или к интеграции в ЕС. Когда говорят: "Дадим кредит, но, чтобы дали его полностью...". И дальше рулон требований. Под него всегда есть механизм оценки, в котором 3 публикации Центра противодействия коррупции, 4 расследования Bihus.Info и "Схем". Далее говорят: "Договор вроде есть, мы за сотрудничество. Но в разделе, где вы должны были строить сильную демократию, у вас какие-то неуспехи. Поэтому решимость на паузе". Это не пессимизм, а действительная картина того, что мы подписываем", – добавил он.

Соглашения по безопасности