Новость о заключенном договоре не стала неожиданностью, это анонсировали накануне. Политолог Михаил Шейтельман назвал 24 Каналу три весомых тезиса подписанных гарантий безопасности с США.
Самое главное здесь США и Украина подписали 10-летнее оборонное соглашение
Что означает договор о безопасности с США
Во-первых, договоренности по безопасности с США ведут Украину в НАТО. В договоре четко зафиксировано, что наше государство без всяких сомнений станет членом Альянса. Это, свою очередь, снимает все противоречия в речах Джозефа Байдена. К примеру, в 2023 году американский лидер подтвердил будущее членство Украины в Североатлантическом альянсе, однако впоследствии опроверг сказанное. Впрочем, теперь в договоре по безопасности четко указано, что безопасность Украины является нераздельной частью евроатлантического региона, и это еще до слов о вступлении в НАТО.
Во-вторых, заключенное соглашение заявляет, что безопасность Украины невозможна без восстановления территориальной целостности в пределах 1991 года. Это очень мощный тезис, по словам Шейтельмана, теперь нельзя говорить, что "кто-то с чем-то" уговорит "кого-то" подписать договор об отказе от территорий. Отказ нашей страны от территорий будет означать, что безопасности нет. В то же время подписанная договоренность говорит, что "обещаем вам безопасность".
В-третьих, американцы в договоре по безопасности отметили, что нужно поддержать эффективную программу реформ в Украине, в частности: укрепление независимого управления; борьба с коррупцией; соблюдение прав человека; верховенство закона. Далее говорится, как это будет: усилить реформу украинского правосудия, ввести антикоррупционные меры. После снова пункты: реформировать правоохранительные, налоговые, таможенные органы и органы безопасности; усилить корпоративное управление и тому подобное.
Это означает, что они (американцы – 24 Канал) с нами будут сидеть. Поверьте, этих пунктов будут придерживаться. Этот договор не положат под сукно (отложить на неопределенный срок – 24 Канал), он разойдется по американским министерствам и ведомствам. Сядет Минюст, скажет: "Наш 4 раздел". К нам приедут представители Минюста США, может после войны, может сейчас, договор все же на 10 лет,
– отметил Михаил Шейтельман.
"Скажут: "Мы собирались по этому разделу вам помочь, вот что предлагаем..." Украина не смогла самостоятельно отразить атаку россиян, в этом помогли еще около 53 стран. Так же самостоятельно не справимся с коррупцией, с реформой административной, правосудия и так далее. В то же время вместе с американцами и европейцами справимся. К тому же в соглашении с Великобританией есть похожие пункты, что они обязуются помочь Украине это все победить. Это также большой позитив", – констатировал политтехнолог.
Встреча Зеленского и Байдена: основные заявления
- Президент Джозеф Байден отметил 3 шага на саммите G7, что являются сигналами к Владимиру Путину по поддержке Украины. Среди них: 10-летнее соглашение по безопасности, подписанное между Вашингтоном и Киевом; историческая помощь о предоставлении Украине 50 миллиардов из суверенных фондов России; соглашение об использовании санкций против третьих стран, помогающих Кремлю обходить ограничения.
- Также лидер США отметил, что планом победы Украины над Россией являются соглашения по безопасности, которые подписал Вашингтон и ряд других стран. Американский президент заверил, что Штаты будут оказывать помощь Украине столько, сколько это нужно. Администрация Байдена проводит дискуссии с украинской стороной относительно того, что конкретно надо делать.
- Во время пресс-конференции Владимир Зеленский перечислил главные достижения украинско-американского договора. В частности, США обязались предоставить системы Patriot и целые боевые эскадрильи, которые будут включать F-16, но не ограничиваются ими. Также поставлять конкретные объемы вооружения и сотрудничать в усилении оборонной промышленности. Больше о деталях соглашения читайте по ссылке.