Новина про укладений договір не стала несподіванкою, це анонсували напередодні. Політолог Михайло Шейтельман назвав 24 Каналу три вагомі тези підписаних гарантій безпеки зі США.

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Що означає безпековий договір зі США

По-перше, безпекові домовленості зі США ведуть Україну в НАТО. У договорі чітко зафіксовано, що наша держава без жодних сумнівів стане членом Альянсу. Це, своєю чергою, знімає усі суперечності в промовах Джозефа Байдена. Приміром, у 2023 році американський лідер підтвердив майбутнє членство України в Північноатлантичному альянсі, проте згодом заперечив сказане. Втім, тепер у безпековому договорі чітко вказано, що безпека України є нероздільною частиною євроатлантичного регіону, і це ще до слів про вступ до НАТО.

По-друге, укладена угода заявляє, що безпека України неможлива без відновлення територіальної цілісності у межах 1991 року. Це дуже потужна теза, за словами Шейтельмана, тепер не можна говорити, що "хтось з чимось" вмовить "когось" підписати договір про відмову від територій. Відмова нашої країни від територій означатиме, що безпеки немає. Водночас підписана домовленість каже, що "обіцяємо вам безпеку".

По-третє, американці в безпековому договорі зазначили, що потрібно підтримати ефективну програму реформ в Україні, зокрема: зміцнення незалежного управління; боротьба з корупцією; дотримання прав людини; верховенство закону. Далі мовиться, як це буде: посилити реформу українського правосуддя, запровадити антикорупційні заходи. Опісля знову пункти: реформувати правоохоронні, податкові, митні та безпекові органи; посилити корпоративне управління тощо.

Це означає, що вони (американці – 24 Канал) з нами сидітимуть. Повірте, цих пунктів будуть дотримуватися. Цей договір не покладуть під сукно (відкласти на невизначений термін – 24 Канал), він розійдеться по американських міністерствах та відомствах. Сяде Мін'юст, скаже: "Наш 4 розділ". До нас приїдуть представники Мін'юсту США, може після війни, може зараз, договір все ж на 10 років,

– зазначив Михайло Шейтельман.

"Скажуть: "Ми збиралися по цьому розділу вам допомогти, ось що пропонуємо..." Україна не змогла самостійно відбити атаку росіян, у цьому допомогли ще близько 53 країн. Так само самостійно не впораємося з корупцією, з реформою адміністративною, правосуддя і так далі. Водночас разом з американцями та європейцями впораємося. До того ж в угоді з Великою Британією є схожі пункти, що вони зобов'язуються допомогти Україні це все перемогти. Це також великий позитив", – констатував політтехнолог.

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