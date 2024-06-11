"Совсем скоро": у Зеленского анонсировали подписание соглашений по безопасности с США и Японией

Украина готовится подписать соглашения по безопасности с Соединенными Штатами и Японией. Заключить все договоренности должны уже совсем скоро.

Об этом в эфире национального марафона заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Сейчас Украина заключила 15 соглашений о гарантиях безопасности с партнерами, передает 24 Канал.

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Украина подпишет соглашение о безопасности с США и Японией

Никифоров сообщил, что Украина намерена подписать соглашения на одной из будущих международных встреч. Однако детали относительно того, будут ли подписаны соглашения на саммите НАТО, или на встрече "Группы семи", он не уточнил.

На этих встречах ожидаем подписания двусторонних соглашений по безопасности с такими нашими мощными союзниками как США и Япония,

– сообщил он.

В то же время пресс-секретарь президента Украины подчеркнул, что конкретные детали по этим соглашениям пока не могут быть разглашены. Однако он подчеркнул, что подписание соглашений произойдет уже в ближайшее время.

Зеленский подписал соглашение с Исландией, Швецией и Норвегией

Во время визита президента Украины в Стокгольм 31 мая украинская и шведская стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности. Уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.

В тот же день Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности с Исландией. Согласно документу Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами.

Кроме того, сразу же было подписано и соглашение по безопасности Украины с Норвегией. Согласно этому, Осло сделает весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и обучать специалистов.

До этого Украина также подписала соглашения по безопасности еще с тремя странами. Речь идет о таких странах, как Бельгия, Португалия и Испания.