Договор можно и не выполнять: как работает коллективная безопасность НАТО

Украина уже заключила соглашения по безопасности со многими западными странами. Также на Саммите НАТО был подписан договор "Украинский компакт по безопасности", который является путем к будущему членству нашей страны в НАТО.

Также на саммите НАТО страны-участницы согласовали предоставление Украине "минимального базового финансирования в размере 40 миллиардов евро" в течение 2025 года. Политолог Тарас Загородний сказал 24 Каналу, что этого финансирования недостаточно, и Украина должна требовать большей поддержки.

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Нужна воля и сила

В то же время в Украине, по мнению политолога, есть представление, что "НАТО – это панацея от агрессии". Однако это не совсем так.

Если прочитать 5 статью устава НАТО, то там, действительно, указано, что нападение на одну страну – члена Альянса – это нападение и на все остальные. Однако каждая страна индивидуально решает, как она будет участвовать в обеспечении безопасности блока НАТО, в частности военным способом.

Если это перевести с дипломатического языка, то если, например, Россия нападет на Эстонию и Германия не захочет ее защищать, отправив ей "4 шлема и большую обеспокоенность", это также будет считаться выполнением 5 статьи,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Также он добавил, что НАТО не гарантирует восстановления территориальной целостности. В уставе говорится о "обеспечении безопасности блока".

Где тогда начинается "безопасность блока" – когда россияне, допустим, захватят Эстонию, Латвию, половину Польши и т.д.? Поэтому любой документ заключается таким образом, чтобы его можно было не выполнять, "сохранив лицо". Однако если есть воля и сила, которые помогут достичь выполнения условий документа, тогда все будет работать,

– отметил политолог.

Напомним, что на саммите НАТО в Вашингтоне кроме отдельных соглашений по безопасности с Украиной, страны-союзники заключили новую договоренность – "Украинский компакт по безопасности". Джозеф Байден назвал этот документ "историческим решением". Новая договоренность включает каждое из соглашений по безопасности и создает "единую и всестороннюю архитектуру безопасности для поддержки Украины сегодня и в будущем".