Согласовали санкции: Зеленский поговорил с президентом Европейского Совета

24 января 2022 , 16:57
Читати новину українською

Источник:

Офис Президента

Президент Владимир Зеленский 24 января провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Говорили, в частности, о ситуации с безопасностью вокруг нашего государства и усилении дипломатии.

Зеленский подчеркивал, что важно сохранить единство всех членов ЕС относительно территориальной целостности Украины. Наше государство не будет подвергаться провокациям, а будет сохранять спокойствие и выдержку.

Кстати Зеленский готов к прямому диалогу с Путиным, – посол

Согласовывали санкции

Политики обсудили подготовку широкого пакета превентивных экономических, политических и санкций по безопасности ЕС. Они могли бы умерить потенциальную дальнейшую эскалацию.

Зеленский подчеркнул, что следует обеспечить стабильное развитие экономики в условиях нынешней ситуации по безопасности. Поэтому президент поблагодарил ЕС за макрофинансовую помощь – 1,2 миллиарда евро.

Обратите внимание! О выделении помощи Украине заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она надеется, что Европейский совет и Европейский парламент одобрят это решение быстро, а затем ЕС начнет выплату первого транша в размере 600 миллионов евро.

Разработали план диалога

Также во время разговора скоординировали позиции касательно дальнейшего диалога между Украиной и ЕС на 2022 год. Вскоре будет определена дата 24 саммита Украина – ЕС.

Кроме того, в этом году в Киеве состоится энергетический бизнес-форум, в котором примут участие руководство Еврокомиссии, международные партнеры, европейский и международный бизнес.

Международная поддержка на фоне угроз нападения России

Кстати – В Украину прибыла первая партия военной помощи от США:

 

Автор: Ольга Музика