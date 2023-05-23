"Сохраните свою жизнь": партизаны из движения "Атеш" обратились к российским курсантам

Атеш обратился к российским курсантам и призвал их поддержать движение, ведь только так они смогут сохранить жизнь и Россию. "Компенсировать" опасность от вступления в организацию там обещают бонусами в криптовалюте.

Партизаны заявили, что вскоре курсантов будут выпускать из лицеев, но отправятся они не в счастливую жизнь, а прямо на мясорубку в Украине. Единственный путь спастись – вступать в партизанское движение и саботировать войну всеми способами.

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Обращение "Атеш" к курсантам из России

"Атеш" заявил, что если курсанты не хотят развала России – должны остановить войну любой ценой.

Вы приносили присягу и клялись защищать свою страну, а не нападать на соседей. У вас как элиты своей страны должно быть понимание, что это не подвиг, это преступление! Эта война может привести к гибели вашей Родины. Как когда-то Афган добил СССР,

– сообщили в движении.

Также партизаны отметили, что понимают риски, связанные с переходом на другую сторону войны, и готовы компенсировать его "бонусами" в криптовалюте. Это должно помочь курсантам, которые откажутся воевать на российской стороне, создать подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств, а также помочь их семьям.

Но платят в "Атеше" не только за вступление в ряды партизан, но и за предоставление полезной информации. Недавно в телеграмм-канале движения появилось сообщение о сборе данных о российских войсках на левом берегу Херсонщины.

"Агенты движения "Атеш" есть во многих подразделениях армии России, росгвардии, ППК "Вагнер", но для успешных операций необходимо как можно больше информации. Нас интересуют сведения о расположении подразделений, количестве, вооружении, маршрутах патрулей и другая имеющаяся информация. Лучше всего прикреплять фото /видео подтверждение", – сообщили партизаны.

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