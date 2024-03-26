Разгул бомбардировщиков и баллистическая война: Кулеба рассказал, почему партнеры не передают Patriot

Министр иностранных дел Украины заявил, что наше государство достаточно прямолинейно говорит с партнерами о передаче ПВО. Как Patriot может помочь Украине – расскажет 24 Канал.

Понедельник 25 марта начался с атаки по Киеву. Если ночью не было массированной атаки и россияне ограничились запуском беспилотников по Югу, то уже утром они ударили "Цирконами" по Киеву, а днем били баллистикой по Одессе.

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Ожидать ли новые системы Patriot

"Видим решение партнеров по поставкам новых ракет для систем ПВО, которые уже имеются в Украине, новых фронтовых систем ПВО типа Stinger, впрочем, еще нет решений по поставкам новых батарей ПВО, класса Patriot прежде всего. Именно Patriot является наиболее эффективным для сбивания баллистики", – ответил Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Глава МИД рассказал: Patriot очень эффективны. Но они очень подорожали, когда показали свою эффективность. К тому же союзники боятся, что Россия может напасть на них и будто бы придерживают эту качественную систему ПВО. Поэтому задержки с поставками – политическая проблема.

Если бы у Украины было достаточно систем Patriot, то в крупных городах, куда пытается ударить Россия, не было бы прилетов. А если этой ПВО насытить фронт, удалось бы остановить разгул российских бомбардировщиков, которые стреляют КАБами. Мы могли бы не только удерживать территории, но и освобождать их. Patriot – это ключ не только к сохранению жизней, но и к освобождению наших территорий,

– объяснил министр.

Есть ли определенные сроки передачи

По словам главы МИД, сейчас все усилия направлены на то, чтобы были приняты решения о поставках не только ракет к имеющимся в Украине системам ПВО, но и новых систем.

"В мире они есть, известно, где они есть, и они должны быть в Украине. Мы говорим с партнерами об этом абсолютно прямолинейно, потому что именно в Украине идет баллистическая война. Ни одну другую страну в мире баллистическими ракетами практически ежедневно не атакуют. Это значит, что Patriot, которые стоят в других местах, просто простаивают", – подчеркнул Кулеба.

Он резко сказал: если нам не передают наиболее эффективные системы, тогда не надо говорить, что нам что-то не удалось. Партнеры должны понимать, что сейчас война идет именно в Украине и именно здесь ее можно остановить.