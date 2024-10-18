Солдат из КНДР экипируют в российскую форму: свежее видео с полигона на Дальнем Востоке

Появилось еще одно доказательство того, что Россия готовит солдат из КНДР к боевым действиям. Так, северокорейских военных экипируют в форму, которую носят российские солдаты.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Ранее в сети выкладывали еще несколько видео с солдатами КНДР на Дальнем Востоке в России.

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Как солдат из КНДР зафиксировали в военной форме России

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что кадрам, которые удалось получить, не более 72 часов. На видео можно увидеть, как северокорейских военных экипируют в российскую военную форму и предоставляют снаряжение страны-агрессора.

Солдат КНДР заметили в российской военной форме / Видео SPRAVDI

На видео также показано, как северные корейцы, очевидно, берут аптечку со средствами домедицинской помощи, рюкзаки и другое снаряжение.

В Центре отмечают, что видео было снято на Сергеевском полигоне на Дальнем Востоке России.

К слову, ранее источники 24 Канала сообщали, что северокорейских военных готовят на войну против Украины. Солдаты из КНДР тренируются на по меньшей мере 4 полигонах в дальневосточных российских городах Хабаровск, Уссурийск, Благовещенск и Владивосток.

В то же время авторы проекта "КиберБорошно" опубликовали кадры одного из полигонов, где северокорейские солдаты тренируются. Координаты удалось установить благодаря видео самих российских военных, которое те распространили в сети.