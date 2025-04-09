Сырский ответил, продолжают ли прибывать войска КНДР в Россию и можно ли это остановить

Военные из Северной Кореи продолжают прибывать в Россию. Их подготовка совершенствуется и уже выходит на уровень стандартов армии страны-агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью для LB.ua.

К теме Закрытый флот и перемещенная авиация: Сирский рассказал об успехах украинских "дипстрайков"

Какая сейчас ситуация с войсками КНДР в России

Александр Сырский рассказал, что как минимум были уже две волны обучения и пополнения войск КНДР в России.

Их активно применяли в боях в Курской области, они составляли основу как раз наступательных группировок. Понесли значительные потери, потому что наступали и использовали старую советскую тактику,

– пояснил генерал.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас наши военные наблюдают совершенствование подготовки северных корейцев, которые воюют против Украины, их вооружения, экипировки.

"Они уже фактически перешли на стандарты российской армии. И продолжают применяться", – отметил Сырский.

В то же время генерал подчеркнул, что остановить поток северокорейских войск в Россию возможно только физически.

К слову, ранее журналисты ZDF писали, что Россия перебросила северокорейские артиллерийские установки "Коксан" в Крым, что может свидетельствовать, что она готовится привлечь солдат КНДР к боевым действиям в Украине. Северных корейцев могут бросить в наступление на Херсонское и Запорожское направление.