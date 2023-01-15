Отныне фронт за пределами Соледара, – военный "Мадяр" о ситуации в городе
Источник:Военный "Мадяр"
Российские оккупанты пытаются захватить Соледар и зашли в западную часть города. Линия фронта в Соледаре сместилась за пределы города.
Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" с позывным "Мадяр" рассказал о ситуации в Соледаре по состоянию на 15 января. По состоянию на 17:30 штурмовые отряды врага заняли промзону у рудника номер 7, который расположен на административной границе Соледара и является западной его окраиной.
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Оккупанты заняли промышленную зону
По его словам, фронт теперь рядом, но за пределами Соледара. "На этом направлении впереди продолжительная позиционная война", – добавил военный.
Он отметил, что в Соледаре враг потерял значительную часть своих вагнеровцев. "Продавили мясом, извините. А охота только начинается", – написал он.
Карта боевых действий в Соледаре
Несколько ранее "Мадьяр" информировал, что аэроразведчики мстят российским военным за ракетный удар по многоэтажке в Днепре.
Какое военное значение Соледара
После Соледара россияне попытаются захватить Бахмут, который не могут взять уже несколько месяцев. Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что временная оккупация Соледара ничего не даст россиянам с тактической точки зрения и обороны Бахмута.
Большое значение имеет Бахмут. По словам Нарожного, существует версия, что если российская армия пройдет Бахмут, она может углубиться дальше очень быстро. Однако, как подчеркнул эксперт, у этой версии нет обоснования.
Что известно о ситуации в Соледаре
- Участок фронта в Соледаре пока один из самых горячих, где ведутся кровопролитные бои. Россияне внезапно переключили свое внимание с Бахмута на Соледар и перебросили туда силы. Однако под Бахмутом ситуация тоже очень напряженная.
- Россияне уже несколько раз заявляли, что захватили Соледар, однако в ВСУ эти сообщения неоднократно опровергались. Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Соледар не контролирует ни Украина, ни Россия. По его словам, в городе уличные бои.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко информировал, что украинские военные контролируют ситуацию в Соледаре. Кириленко отметил, что сейчас продолжаются тяжелые бои как в самом Соледаре, так и в его окрестностях.
- Россияне наступают на Соледар большими силами, однако украинские бойцы уничтожают оккупантов.