Нет никаких оснований говорить, что ВСУ покинули Соледар, – военный обозреватель

Украинские военные продолжают героически сдерживать наступление в Соледаре на Донецком направлении. Последние сутки были крайне тяжелыми для ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, ситуация на линии фронта остается сложной.

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Украинское сопротивление

Денис Попович заметил, что за Соледар ведутся бои.

Говорить о том, что ВСУ покинули Соледар нет никаких оснований,

– убедил он.

По словам военного обозревателя, украинская сторона несет наибольшие потери, чтобы сдерживать оборону вокруг Соледара. Однако украинские защитники преданно противостоят врагу.

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Потери врага

Попович отметил, что ВСУ всю ночь с 12 на 13 января уничтожали оккупантов.

"В определенных участках этого города, в определенных очень маленьких районах уже лежат "меченые" представители ЧВК "Вагнера", – констатировал он.

Так что ожесточенная борьба продолжается.

Гражданские люди в Соледаре

Несмотря на ожесточенные бои, в Соледаре еще остаются гражданские люди. В населенном пункте до войны проживало около 10 – 11 тысяч человек. Подавляющее большинство украинцев уехало, но некоторые местные жители все еще находятся под постоянными обстрелами.

559 человек – конкретная цифра,

– подчеркнул Попович.

По его словам, этих людей сейчас уже невозможно эвакуировать из-за того, что в городе идут боевые действия. Однако большинство жителей Соледара и до этого не хотели выезжать по ряду личных причин.

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