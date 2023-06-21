Приезжай в Киев, но в клетке: Соляр мощно разнесла видео Симоньян прямо в эфире

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян выпустила очередное абсурдное видео. В нем она восхваляет "всеблагого" Путина и путается в своей лжи.

Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр не смогла пройти мимо столь уморительных небылиц пропагандистки Симоньян и записала на них иронический ответ. Екатерина напоминает, что все российские преступники, которые хотели бы попасть в Киев, имеют только один надежный маршрут в украинскую столицу.

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Россия узнала секретное подразделение ГУР

Как отметила Соляр, не так давно на территории России начал действовать отряд бессмертных, который приходит к имперцам ночью и не дает спать из-за навязчивых идей. После этого наши враги Украины просыпаются усталыми и ходят целый день с охраной, потому что им кажется, что кто-то их преследует.

По непроверенной информации, в состав отряда входят Степан Бандера, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Симон Петлюра, Иван Мазепа и многие другие. Все эти замечательные люди зачастую просто сидят и выжидают очередную жертву, пораженную российской пропагандой.

"Русская пропагандистка Симоньян очень переживает, что ее хотят найти и уничтожить. Окей, но при чем здесь Украина?", – не поняла Соляр, усомнившись в словах Симоньян.

До чего может довести "великая миссия Путина"

Пропагандистка записала очередное видео о "великой миссии Путина". В нем она пообещала, что российско-украинская война перекинется на Европу и станет международной.

Интересно, с какой стати Симоньян так уверена, что российская армия туда доползет? Что там по вашей бронетехнике, горящей как свеча? Или может вы собираетесь добираться в Европу на Ладе, которая не заводится с первого раза?

– не смогла понять пропагандистку Соляр.

Одним словом, как говорят в России: "Нужен ли кротам свет? – Нет!"

Екатерина Соляр разнесла по лжи Симоньян: смотрите видео

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