Приезжай в Киев, но в клетке: Соляр мощно разнесла видео Симоньян прямо в эфире
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян выпустила очередное абсурдное видео. В нем она восхваляет "всеблагого" Путина и путается в своей лжи.
Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр не смогла пройти мимо столь уморительных небылиц пропагандистки Симоньян и записала на них иронический ответ. Екатерина напоминает, что все российские преступники, которые хотели бы попасть в Киев, имеют только один надежный маршрут в украинскую столицу.
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Россия узнала секретное подразделение ГУР
Как отметила Соляр, не так давно на территории России начал действовать отряд бессмертных, который приходит к имперцам ночью и не дает спать из-за навязчивых идей. После этого наши враги Украины просыпаются усталыми и ходят целый день с охраной, потому что им кажется, что кто-то их преследует.
По непроверенной информации, в состав отряда входят Степан Бандера, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Симон Петлюра, Иван Мазепа и многие другие. Все эти замечательные люди зачастую просто сидят и выжидают очередную жертву, пораженную российской пропагандой.
"Русская пропагандистка Симоньян очень переживает, что ее хотят найти и уничтожить. Окей, но при чем здесь Украина?", – не поняла Соляр, усомнившись в словах Симоньян.
До чего может довести "великая миссия Путина"
Пропагандистка записала очередное видео о "великой миссии Путина". В нем она пообещала, что российско-украинская война перекинется на Европу и станет международной.
Интересно, с какой стати Симоньян так уверена, что российская армия туда доползет? Что там по вашей бронетехнике, горящей как свеча? Или может вы собираетесь добираться в Европу на Ладе, которая не заводится с первого раза?
– не смогла понять пропагандистку Соляр.
Одним словом, как говорят в России: "Нужен ли кротам свет? – Нет!"
Екатерина Соляр разнесла по лжи Симоньян: смотрите видео
Ложью весь мир пройдешь, и назад не вернешься
Значительная часть видео Симоньян посвящена ее "христианским мучениям" от того, что в Киев прилетают российские ракеты. Совершенно больной пропагандистской логикой приходит к мысли, что, поскольку Путин считает украинцев "братским народом", то Россия не может обстреливать своих братьев.
"Мне все равно, что там Путин считает. Ведь у него была двойка по математике, скорее всего", – убеждена ведущая.
Иначе как объяснить, почему Россия смогла уничтожить пять комплексов Patriot, в то время как Украина имела на вооружении только два.
Я бы, на месте россиян, не считала так, как считает Путин. Ибо тогда вам придется не только учебники по истории переписывать, а Путинскую методику в математику внедрять,
– не сдерживает своей иронии Соляр.
Похоже, что Симоньян не разрешают говорить всю правду. Наверное, директора программы вовремя выключают микрофон. Но это и к лучшему, потому что вряд ли такие бред можно долго слушать.
В своем видео российская пропагандистка признается, что однажды мечтает приехать в Киев – прекрасный город с Киево-Печерской Лаврой. Соляр пообещала об этом подумать, но на условиях Украины.
"Почему Маргарите не приехать в клетке? Не вижу проблем, чтобы провести в Киеве первое слушание Гаагского трибунала", – выдвинула свое предложение ведущая.
Какие события повлияли на безумие Симоньян
- Неделю тому назад российская пропаганда начала провозглашать гибель Кирилла Буданова. В ответ глава ГУР объявил о формировании "Отряда бессмертных" и рассказал, как ему удалось "воскреснуть".
- Также недавно в Киево-Печерской Лавре впервые помолились за гетмана Ивана Мазепу, на которого в России до сих пор действует анафема, наложена Петром Первым.
- Кроме того, на концерте Кобзона снова был аншлаг в размере более 1000 российских военнослужащих. Это можно считать хорошей новостью для российского автопрома.