"Этого солдата никто не поздравит": почему такие сообщения – манипуляция и их не стоит лайкать

Центр стратегических коммуникаций объяснил, что не так с сообщениями о днях рождения солдат и просьбами помолиться за бойцов. Там подчеркнули, что пользователями просто пытаются манипулировать в соцсетях.

Ранее Центр стратегических коммуникаций рассказал, почему не стоит паниковать из-за статьи о новом большом наступлении России.

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Почему сообщения вроде "Этого воина никто не поздравляет с днем рождения" на самом деле вредны

Российская ботоферма ежедневно вбрасывает в соцсети тысячи эмоциональных сообщений с манипулятивными призывами. Получив массовую реакцию, сообщения редактируют, чтобы продвинуть фейковые новости или панические нарративы,

– отметили там.

Механизм очень прост: сначала людей привлекают эмоциональными сообщениями, мотивируя ставить лайки и оставлять комментарии. Конечно же, авторы таких постов бьют на эмоции, мол, неужели и вы пролистаете ленту новостей, неужели вы не поздравите кого-то с чем-то и тому подобное.

На самом деле, когда такие сообщения собрали сотни лайков, их редактируют. Причем придумывают текст типа "Зеленский признал поражение" или "Конец войны". К нему добавляют ссылку на сайты-мусорки.

Такие информационные вбросы "работают" на теме мобилизации, коррупции, помощи от Запада. Их авторы вынуждены прибегать к редактированию сообщений, потому что уже не все верят кликбейтным заголовкам. И получается, что россияне используют украинских пользователей "втемную" – мы сами помогаем распространять ложные сообщения своими лайками и комментариями. А фотографии часто не имеют ничего общего с Украиной вообще.

Центр стратегических коммуникаций объяснил, как манипулируют пользователями / Фото ЦСК

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Как распознать манипуляцию с сообщениями:

фразы, вырванные из контекста;

"ошеломляющие" цифры и факты;

текст и фото, которые давят на эмоции, в частности, вызывают жалость;

побуждение к действию – подписаться, распространить, кликнуть на линк;

слова типа "ШОК" и "СРОЧНО" в заголовках;

комментарии под постом, которые не касаются темы.

Вместо того, чтобы лайкать слезливые посты в соцсетях, лучше поддержать армию гривной. Конвертировать ярость в донаты можно на сайте фонда, мы как раз открыли сбор на внедорожник

Также в соцсетях часто можно видеть "инсайдерскую" информацию о том, что якобы вот-вот, уже этой ночью будет новый масштабный обстрел. Почему не стоит верить таким сообщениям – читайте здесь.

