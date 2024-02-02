Раніше Центр стратегічних комунікацій розповів, чому не варто панікувати через статті про новий великий наступ Росії.

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Чому дописи на кшталт "Цього воїна ніхто не вітає з днем народження" насправді шкідливі

Російська ботоферма щодня вкидає у соцмережі тисячі емоційних дописів із маніпулятивними закликами. Отримавши масову реакцію, дописи редагують, аби просунути фейкові новини чи панічні наративи,

– наголосили там.

Механізм дуже простий: спершу людей приваблюють емоційними дописами, мотивуючи ставити лайки та залишати коментарі. Звісно ж, автори таких постів б'ють на емоції, мовляв, невже і ви прогорнете стрічку новин, невже ви не привітаєте когось із чимось тощо.

Насправді, коли такі дописи зібрали сотні вподобайок, їх редагують. Причому вигадують текст типу "Зеленський визнав поразку" чи "Кінець війни". До нього додають лінк на сайти-сміттярки.

Такі інформаційні вкиди "працюють" на темі мобілізації, корупції, допомоги від Заходу. Їхні автори змушені вдаватися до редагування дописів, тому що вже не всі вірять клікбейтним заголовкам. І виходить, що росіяни використовують українських користувачів "втемну" – ми самі допомагаємо ширити неправдиві дописи своїми лайками та коментарями. А фотографії часто не мають нічого спільного з Україною взагалі.

Центр стратегічних комунікацій пояснив, як маніпулюють користувачами / Фото ЦСК

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Як розпізнати маніпуляцію з дописами:

фрази, вирвані з контексту;

"приголомшливі" цифри та факти;

текст і фото, які тиснуть на емоції, зокрема викликають жалість;

спонукання до дії – підписатися, поширити, клікнути на лінк;

слова типу "ШОК" і "ТЕРМІНОВО" у заголовках;

коментарі під дописом, які не стосуються теми.

Зверніть увагу! Замість того, щоб лайкати сльозливі пости у соцмережах, краще підтримати військо гривнею. Конвертувати лють у донати можна на сайті фонду 24 Каналу, ми саме відкрили збір на позашляховик.

Також у соцмережах часто можна бачити "інсайдерську" інформацію про те, що нібито от-от, уже цієї ночі буде новий масштабний обстріл. Чому не варто вірити таким повідомленням – читайте тут.

