Сопротивление в оккупированном Мариуполе перешло в активную фазу, – Андрющенко

Сегодня в оккупированном Мариуполе гражданское сопротивление перешло в активную фазу. Оно оказалось достаточно эффективным.

Героические мариупольцы продолжают демонстрировать оккупантам, что они не сдадутся. Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Примечательно, что HIMARS действительно упростили бы борьбу, – советник мэра Мариуполя отреагировал на заявление посла Польши.

Тактика огневого сопротивления оказалась достаточно эффективной

Мариупольские силы сопротивления не устают передавать "пламенный привет" российским захватчикам. По словам Андрющенко, сначала подожгли завод "Сателлит", а впоследствии – пшеничные поля, чтобы оккупантам не удалось похитить зерно. Известно, что в результате контролируемого поджога костер перекинулся на базу в поселке недалеко от Мариуполя. Там сдетонировал один танк.

Достаточно эффективно под Мариуполем и в Мариуполе горит. Люди готовятся, режим готовится,

– сказал Петр Андрющенко.

Советник главы города подчеркнул, что, к сожалению, режим города невозможно сравнить с другими оккупированными территориями – ни с Херсоном, ни с Мелитополем. Поэтому сложно проводить акцию с высокой частотой, ведь каждая из них вызывает очередные чистки, усиление режима и контрпартизанские мероприятия.

Завод "Сателлит" до сих пор пылает

Сообщается, что завод "Сетелит", подожженный силами сопротивления 14 июля, до сих пор горит. Несмотря на многочисленные попытки российских пожарных, обуздать пламя не удалось.

"Там есть почему палаты – масло, шрот, семена подсолнечника. Их очень трудно потушить даже в нормальных условиях. Нужны специальные реактивы и химикаты, которых в Мариуполе нет. Там банальное тушение водой", – объяснил Андрющенко.

Он добавил, что российское МЧС наконец признало, что не может потушить этот пожар. Ее просто оставили догорать. "Каждый день она намекает мариупольцам, что возмездие уже рядом", - подчеркнул советник мэра.

Город-герой остается непокоренным

Мы верим и знаем, что Мариуполь остается непокоренным. И оккупанты это уже чувствуют на себе,

– резюмировал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе: коротко

Завод "Сателлит" до сих пор пылает: смотрите видео