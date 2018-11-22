Соратник Путина обвинил команду Формулы-1 в плохих результатах россиянина в гонке

В следующем сезоне место российского пилота команды Williams Сергея Сироткина займет поляк Роберт Кубица. Еще одним пилотом конюшни будет британец Джордж Рассел. Соответственно Сергей Сироткин в следующем сезоне не будет выступать в Формуле-1.

Стоит отметить, что в этом сезоне Сироткин за 20 гонок набрал лишь одно очко, которое получил за 10 место на гран-при Италии. Например, его партнер Лэнс Стролл набрал 6 очков (у победителя Льюиса Хэмилтона с Mercedes 383 очка).

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Однако в России в неудачах Сироткина решили обвинить именно Williams. Об этом говорится в заявлении основателя и руководителя программы SMP Racing Бориса Ротенберга, которая является спонсором Сироткина. По его словам, это не Williams решила с россиянином не продлевать соглашение, а именно они приняли решение уйти от них.

"Мы приняли решение не участвовать в чемпионате мира Формулы-1 в рамках совместного проекта с командой Williams Martini Racing. Мы были неприятно удивлены тем уровнем, на котором оказалась команда в начале сезона. Прогресс машины также оказался недостаточно высоким. Несмотря на это, Сергей провел хороший сезон в тех условиях, в которых оказался, выложился на 100% и полностью выполнил поставленные перед ним задачи. Мы довольны его работой и в настоящее время рассматриваем различные варианты продолжения карьеры Сергея", – заявил Борис Ротенберг.

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Стоит отметить, что Борис – родной брат опального российского олигарха Аркадия Ротенберга. Оба брата являются бизнес-партнерами, которые приближены к президенту России Владимиру Путину. Именно компания Аркадия Ротенберга строила мост из России в аннексированный Крым. Однако Борис Ротенберг имеет гражданство Финляндии, поэтому не попал под санкции ЕС, в отличие от своего брата Аркадия.