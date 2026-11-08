СМИ узнали полный состав делегации Украины на переговорах в Абу-Даби
8 ноября Украина определила окончательный состав своей делегации для участия в переговорах в Абу-Даби. Ее возглавит глава СВР Рустем Умеров.
Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.
Кто вошел в состав делегации Украины
Кроме Рустема Умерова, в состав украинской команды вошли:
- руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица;
- бывший начальник Генштаба Андрей Гнатов;
- заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Скибицкому и Игнатову поручили координировать военное направление диалога.
Также в Абу-Даби ожидают прибытия представителей европейских стран. С ними запланированы отдельные форматы переговоров.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Европа присоединится к переговорам в ОАЭ. По его словам, Франция точно примет в них участие.
Накануне в Кремле назвали участников своей делегации, которую возглавил Владимир Мединский.
В первый раз в состав делегации войдет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он занимается отношениями Москвы со странами Северной и Южной Америки, вопросами контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия.
Также Россию будут представлять:
- заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский;
- заместитель главы МИД Михаил Галузин;
- начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков.
Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией должны состояться 10-11 ноября в Абу-Даби.