Восстановление займет годы: в Запорожском горсовете рассказали о состоянии ДнепроГЭС и плотины

Российские оккупанты во время массированной атаки 22 марта нанесли удар по крупнейшей ГЭС Украины – Днепровской в Запорожье. Обе ее части – ГЭС-1 и ГЭС-2 – прекратили производство электроэнергии.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского горсовета Сергей Лышенко, отметив, что до сих пор продолжается тестирование и проверка оборудования ДнепроГЭС на предмет выявления – что подлежит ремонту и замене, насколько глобальные повреждения.

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Каково состояние ДнепроГЭС и плотины

Депутат Запорожского горсовета отметил, что уже составляются сметы "когда" и "как" отремонтировать поврежденное оборудование. Сейчас о запуске или восстановлении работы Днепровской гидроэлектростанции в полном объеме речь не идет. На это уйдут годы.

В то же время на плотине запущены две полосы из четырех для движения транспорта. Этого недостаточно, поэтому организована схема передвижения через остров Хортица. Депутаты горсовета выделили средства на ремонт этого участка дороги, чтобы можно было адаптировать и пропустить через нее большее количество автомобилей.

Хотя все-таки пробки есть, куда же без этого. Учитывая то, что на половину запущен новый мост, который начал работу перед началом полномасштабного вторжения, сейчас решаются вопросы по запуску по нему движения в две стороны, чтобы разгрузить плотину,

– отметил Сергей Лышенко.

Для ее восстановления и прежде всего ремонта дорожного полотна нужно будет полностью перекрывать движение на несколько месяцев. В частности, разбирать поврежденные конструкции, а это, в свою очередь, займет определенное время.

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