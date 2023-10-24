Россияне хотят найти "щель" в обороне: какая ситуация вокруг Авдеевки

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку и всячески обостряет ситуацию на этом направлении. В последние дни, кроме непрерывных атак на позиции ВСУ, враг действует небольшими группами, чтобы найти "щель" в обороне.

О ситуации на Авдеевском направлении в эфире телемарафона рассказал глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш. Он отметил, что украинцы продолжают оказывать сопротивление и успешно отражают атаки россиян.

Смотрите также Россияне нашли еще одно место для наступления: как за неделю изменилась карта фронта

Состояние фронта возле Авдеевки

Виталий Барабаш рассказал, что ночь на 24 октября в Авдеевской общине была относительно спокойной. Россияне не обстреливали территорию, не наносили авиаудары. Однако днем оккупанты "гатят" со всего вооружения – к счастью, за сутки обошлось без жертв среди гражданских.

Что касается действий россиян по линии обороны, то там тишины нет ни днем, ни ночью. Этой ночью враг ударял авиабомбами, ракетами, работал ствольной артиллерией, продолжаются стрелковые бои. Враг бросает в штурмы к северу и к югу от города новые подразделения. Также россияне ищут новые пути.

Последние двое суток в большинстве своем они действуют небольшими группками, пытаются по нескольким направлениям одновременно найти "скважину" в обороне. Но успеха не имеют,

– рассказал глава ГВА.

Он добавил, что все атаки были отбиты, и оборона держится – никакого прорыва россиян нет.

Авдеевка под постоянным огнем