Кадыровский режим тесно связан с путинским: как повлияет на Кремль смена власти в Чечне

Самопровозглашенный глава Чечни Рамзан Кадыров в критическом состоянии. В случае его смерти режим испытает серьезный кризис, который повлияет также на путинскую Россию.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что кадыровский режим глубоко противоречит чеченскому социуму, никогда не знавшему такого единоличного диктатора.

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"Вероятность того, что это "все", достаточно велика. Если это произойдет, будет серьезный кризис власти в Чечне. Для путинской России любое колебание чеченского режима чрезвычайно чувствительно", – отметил Яковенко.

Как повлияет смена власти в Чечне на путинский режим в России: смотрите видео 24 Канала

По его словам, между чеченским и российским режимами образовался противоестественный симбиоз, завязанный на персоналиях Кадырова и Путина. Поэтому любые беспорядки в одном будут влиять на другой.

Кто займет место Кадырова

Поскольку в Чечне установилась наследственная деспотия, можно предположить, что власть переймет старший сын Кадырова – 17-летний Ахмат. Из-за юного возраста к нему могут приставить ближайшего соратника Кадырова-старшего – Адама Делимханова.

Скорее всего, в процессе возникнут волнения, но их подавят. В результате огромной дани, которую Путин выплачивал Кадырову, удалось создать большую прослойку людей, заинтересованных в сохранении союза двух диктатур.

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