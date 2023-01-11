Сколько времени Россия сможет воевать: прогноз Гудкова
Российское государство истощается. Однако украинцам в ближайшее время все же не следует расслабляться.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, в России еще достаточное количество металла для продолжения ведения боевых действий на территории Украины.
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Российских ресурсов хватит на год
Геннадий Гудков заметил, что россиянам будет несложно развести взрывчатку. Так что в случае необходимости они смогут наладить производство.
"Надеюсь, что этого не будет, но расслабляться не следует", – подчеркнул он.
По словам оппозиционера, у России ресурсов хватит всего на год. Вероятно, этот временной промежуток может снизиться.
Потому что если будет продолжаться дефицит валюты, выручки, то там будут наращиваться проблемы,
– подчеркнул он.
Геннадий Гудков выразил надежду, что 2023 год станет годом победы Украины и всего мирового сообщества.
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Победа Украины будет в 2023 году
По словам оппозиционера, говорится о возвращении украинских территорий по состоянию на 1991 год или полном освобождении временно оккупированных областей.
"Мне кажется, что все же хватит свободы, ресурсов, решимости у всего мира дать возможность Украине победить до конца 2023 года", – добавил он.
Гудков отметил, что сейчас война набрала обороты вовсе не по арифметически рассчитанному сценарию. Так что будут факторы, которые будут вносить серьезные коррективы в ход действий, ускоряя приближение победы Украины.
Ситуация в России: основное
- Из-за санкционных ограничений Запада по экспорту российской нефти, ее поставки упали до самого низкого уровня за 2022 год. Также сократились грузы и в страны, активно покупавшие российское сырье во второй половине прошлого года.
- Россия долгое время использовала газ как инструмент влияния, шантажа и усиления зависимости.
- Российский оппозиционный журналист Тимур Олевский рассказал, что китайское руководство хочет максимально снизить зависимость от России и ее президента Владимира Путина.