Власти Грузии убивают Саакашвили, это пытки гражданина Украины, – Зеленский
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили находится в очень тяжелом состоянии. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что грузинские власти медленно убивают политика.
Об этом президент рассказал во время совместной пресс-конференции с главой Австрии Александром Ван дер Белленом. Он добавил, что Саакашвили – гражданин Украины.
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Зеленский прокомментировал ситуацию с Саакашвили
Президент рассказал, что ему передавали фото заключённого Михеила Саакашвили.
Когда-то он был президентом Грузии. Михеил Саакашвили. Их (фото – 24 Канал) передал Давид Арахамия. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели, как он выглядит. Я считаю, что сегодня правительство Грузии… Что они делают – они его убивают. Вы знаете, что они его отравили и сейчас понемногу его, простите, убивают,
– заявил Зеленский.
Он также назвал это публичной пыткой гражданина Украины, подчеркнув, что пресса должна это видеть.
"Я не обсуждаю вопрос – за что арестовали бывшего президента Грузии, каковы последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают каждый день. И я думаю, что они имеют цель его убить", – подытожил глава государства.
Лубинец опубликовал фото Саакашвили
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что бывший грузинский президент и нынешний гражданин Украины Михеил Саакашвили – в критическом состоянии.
То, что мы видим на фото и видео – это пытка гражданина Украины. За тем как ухудшается его состояние, публично следят все. И это недопустимо! Еще раз публично призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины,
– заявил омбудсмен.
Он добавил, что несколько раз общался с омбудсменом Грузии и написал несколько писем в Министерство юстиции, однако не получил ответа.
"Требую срочно отпустить его на лечение! Также обращаюсь ко всем правозащитным институциям, чтобы срочно повлияли на власть Грузии! Украина не будет стоять в стороне, когда ее граждане находятся в таких условиях и нуждаются в неотложной помощи!" – подытожил Лубинец.
Саакашвили находится в тяжелом состоянии / Фото Дмитрия Лубинца
Что происходит с Саакашвили
- Грузинский и украинский политик Михеил Саакашвили находится в заключении на родине с 2021 года. В начале декабря американский врач Дэвид Смит сообщил, что его состояние существенно ухудшилось.
- Государственного деятеля пытались отравить – в образцах волос и ногтей бывшего президента Грузии лаборатория NMS Labs нашла тяжелые металлы, ртуть и мышьяк. Соратники и знакомые Саакашвили убеждены, что ухудшение здоровья политика является делом рук действующих властей.
- Недавно депутат парламента Грузии, глава фракции "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе отметила, что у Михеила уже 20 различных диагнозов. У бывшего президента – постоянная температура, которую не удается сбить, и интоксикация организма Его состояние только ухудшилось с момента прибытия в больницу.
- Высокопоставленные чиновники многих стран, наблюдающие за ситуацией в Грузии, подчеркивают, что Михеил Саакашвили – политический заключенный, которого пытает действующая власть.