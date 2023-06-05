Правило "двух стен" или укрытие: Гуменюк объяснила, как лучше себя вести во время воздушной тревоги
В начале июня Украину всколыхнула новость о гибели 3 человек возле закрытого укрытия в Киеве. На фоне этой трагедии люди начали интересоваться, нельзя ли пересидеть угрозу дома, в коридоре.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала ситуацию с укрытиями в Украине. Она сделала это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Пересидеть дома или бежать в укрытие
Гуменюк посоветовала в случае воздушной тревоги идти к укрытию, а не сидеть дома. По ее словам, правило "двух стен" лучше использовать в критических ситуациях. Ведь дома не могут защитить людей так надежно, как полноценное укрытие.
Правило двух стен может более-менее помочь в том случае, когда происходят обстрелы, как в Херсоне – в непосредственной близости, и это происходит очень внезапно. Когда даже нельзя предупредить об артиллерийских или минометных обстрелах,
– отметила капитан 1-го ранга.
Что делают украинцы во время тревог
По мнению Гуменюк, не стоит подробно указывать причины воздушных тревог. Как пояснила представитель ОК "Юг", когда жители Украины знают, чем именно атакует враг (баллистика, "Шахеды", "Кинжалы" и т.п.), они из-за этого могут пренебрегать правилами безопасности и терять время.
По ее словам, укрытие – это сохранение жизни. Гуменюк призвала проверять, в каком состоянии они находятся. Она отметила необходимость идти именно в укрытие, когда раздается воздушная тревога.
Больше новостей об укрытиях в Украине
- Недавно представительница Министерства внутренних дел Украины Марьяна Рева заявила, что укрытия должны быть круглосуточно открытыми. По ее словам, теперь полиция и ГСЧС будут за этим следить. Также этим вопросом должны заниматься органы местного самоуправления.
- После трагедии, произошедшей в Киеве 1 июня, Андрей Садовой рассказал об укрытиях во Львове. Мэр заявил, что они находятся в приличном состоянии, однако большинство из них расположены в жилых домах.
- К слову, охранник медучреждения, не пустивший киевлян в укрытие в первый день лета, мог распространять коммунистическую символику и отрицать независимость Украины. Правоохранители хотели провести в его квартире обыски в начале июня еще до российского теракта.