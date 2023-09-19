Будет жесткая и кровавая борьба, – в ГУР рассказали о преемничестве Кадырова

В ГУР прокомментировали слухи о болезни и возможной смерти Рамзана Кадырова. В ведомстве напомнили, что Украина признает право чеченского народа на собственное и независимое государство, а Ичкерия сейчас незаконно оккупирована Россией.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что в России заскорузлая и авторитарная власть. Поэтому оккупантам трудно готовить преемника и "светить" его заранее, передает 24 Канал.

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Что ждет Россию и Чечню

Украинский разведчик считает, что какие бы ни были у россиян планы, на территории страны-агрессора будет идти жесткая борьба за преемничество Рамзана Кадырова и даже за преемничество Владимира Путина. В ней примут участие представители московских элит и окружение так называемого "главы" Чечни.

Это совершенно нелегитимный процесс, это будет жесткая и точно кровавая борьба. В конце концов, такую систему они (россияне – 24 Канал) для себя строили,

– заметил представитель ГУР.

По его мнению, силы, годами справедливо рассчитывавшие на право чеченского народа на собственное государство, получат импульс и новые инструменты для борьбы за независимость.

Что говорят эксперты о Кадырове

Социолог из Германии Игорь Эйдман недавно в разговоре с 24 Каналом заявил, что смерть Кадырова повлечет за собой беспорядки. Он предположил, что для России даже может открыться второй фронт.

Не так давно советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский сказал, что смерть приспешника Путина может повлиять на российско-украинскую войну. Потому что кадыровцы выполняют на фронте роль заградительных отрядов для оккупантов, и если их забрать, то ВСУ смогут прорвать вражескую оборону и вызвать эффект домино.

Ранее политолог Владимир Фесенко предположил, что смерть Кадырова может дестабилизировать ситуацию в Чечне. А это с высокой вероятностью может задеть Дагестан и Ингушетию, ведь кадыровцы имеют там свое влияние.