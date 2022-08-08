Работница Запорожской АЭС попала в реанимацию из-за обстрелов российских оккупантов

В результате циничного обстрела российских захватчиков Энергодара пострадала еще одна работница Запорожской АЭС. Она получила проникающее осколочное ранение грудной клетки.

Жуткие детали рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Он констатировал, что обстрелы российскими военными крупнейшей в Европе АЭС значительно усилились в последние дни.

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Работница Запорожской АЭС попала в реанимацию

Так, в результате вражеского огня в прибрежной зоне вчера, 7 августа, ориентировочно в 15:30 работница ЗАЭС Юлия Янжула получила ранение грудной клетки. Она находится в реанимации энергодарской городской больницы в среднем тяжелом состоянии.

Это очередной факт бесчеловечного обращения рашистов на временно оккупированных территориях. Постоянные обстрелы ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара приводят не только к значительным повреждениям станции, уже беспрецедентным актом ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников Запорожской АЭС и местных жителей,

– подчеркнул Орлов.

Как отметил мэр Энергодара, несмотря на это, украинский персонал станции продолжает работать, в нечеловечских условиях выполняя все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности не только нашего государства, но и всего мира.

оккупанты становятся более агрессивными

Ранее Орлов констатировал, что военные россии обстреливают промышленные объекты, расположенные в максимальной близости к энергоблокам Запорожской АЭС или входящие в ее структуру и расположенные в промышленной зоне. Все это делается с целью:

дискредитации ВСУ,

запугивание людей,

давления на международное сообщество

Местные неоднократно фиксировали и даже сняли минометные обстрелы, совершенные оккупантами с максимально близкого к Энергодару расстояния.

Что происходит в Энергодаре

Еще с 5 августа россияне провокативно обстреливают территорию Запорожской АЭС – крупнейшую в Украине и Европе атомную электростанцию, которая с начала марта находится под российской оккупацией.

В результате обстрелов 7 августа оккупанты попали рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива. Из-за атаки 1 работник станции получил ранения.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Росси отреагировал на действия оккупантов и назвал их реальной угрозой ядерной катастрофы.

По данным разведки, оккупанты заминировали 2 энергоблока станции и завезли на территорию ЗАЭС военную технику.

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