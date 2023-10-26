Будем ждать финала, – в ОПУ раскритиковали "инсайды" The Washington Post об операциях СБУ

Недавно журналисты издания The Washington Post сообщили о деталях резонансных спецопераций СБУ. Однако такие расследования преждевременны и неуместны сейчас для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что странно, когда журналисты, находящиеся в 10 тысячах километров от войны, позволяют себе выдавать таки "инсайды".

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Не стоим за все актами сопротивления в России

В то же время, никаких официальных подтверждений той информации, которую изложили журналисты, нет.

Дождемся финала войны. Он позволит более детально проанализировать с исторической точки зрения то, что происходило во время войны,

– подчеркнул Подоляк.

Кроме того, все происходящее на территории России делают либо российские спецслужбы для того, чтобы иметь определенную выгоду, либо граждане, альтернативно смотрящие на будущее России.

Украина безусловно консультирует всех, кто заинтересован в том, чтобы в России произошла революция в широком смысле этого слова. Мы готовы со всеми общаться, но это не значит, что мы стоим за всеми актами сопротивления, которые сегодня происходят на территории России,

– объяснил советник главы ОПУ.

Михаил Подоляк раскритиковал The Washington Post за статью о якобы операциях СБУ в России: смотрите видео

В целом, по словам Подоляка, рано говорить о последствиях наступления, операциях, которые Украина проводит, о деоккупации Крыма в полном объеме и акватории Черного моря.

Прежде всего, нужно войну довести до конца, потому что война – это не абстракция в сериале, который можно посмотреть по телевидению. Война – это конкретные люди на конкретных направлениях – десятки тысяч украинцев, ежедневно желающих решить вопрос существования государства Украины и одновременно уничтожения амбиций России.

"Именно поэтому любой неконтролируемый материал наносит определенный ущерб тому, что делает сегодня Украина", – уверен Михаил Подоляк.

О чем рассказали журналисты The Washington Post

Издание в своем материале ссылается на собственные источники и пишет, что якобы СБУ и ГУР долгое время сотрудничают с ЦРУ.

Первые объединенные операции касались российских агентов, пытавшихся попасть в украинские государственные ведомства. Позже ЦРУ в сотрудничестве с ГУР проводили шпионские операции.

Благодаря такому сотрудничеству, СБУ получало разведывательные данные по важным объектам в России, в которых размещалось российское командование. Таким образом, украинцам якобы удалось ликвидировать важных персон в российской армии.

Кроме того, издание считает, что за убийством Дарьи Дугиной, дочери известного российского пропагандиста, якобы стоит СБУ, организовавшее эту операцию без ведома ЦРУ. И на самом деле целью была не Дарья, а ее отец Александр Дугин.

Также The Washihgton Post пишет, что об операциях, в том числе ударов по Крымскому мосту и по российскому флоту в Черном море, выполнение которых подтверждала Украина, ЦРУ тоже узнавало только после их проведения.

В то же время, политтехнолог Борис Тизенгаузен обратил внимание на то, что появление материала в западном СМИ об уникальных операциях, которые провела СБУ, а ЦРУ не подозревало об их подготовке, может быть не случайным. Он предположил, что, вероятно, в ближайшее время возможны подобные "сюрпризы".