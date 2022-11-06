Уменьшит ли Иран сотрудничество с Россией после признания поставок дронов: мнение эксперта

5 ноября правительство Ирана признало, что поставляло России дроны, но делало это якобы еще до полномасштабной войны. Но, несмотря на давление международного сообщества, Тегеран вряд ли откажется от сотрудничества с Москвой.

Об этом свидетельствуют и лживые заявления официальных лиц Ирана, которые в течение месяца говорили, что Иран не поставлял России вооружение, а теперь уже сменили нарративы. Такое мнение 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Почему Иран признался, что поставлял России дроны: объяснение политолога

Прекратит ли Иран сотрудничество с Россией

Он отметил, что Тегеран не откажется от военного сотрудничества с Москвой и будет продолжать предоставлять новую номенклатуру вооружения. Вероятно, за свою помощь Иран получает нечто гораздо большее, чем просто деньги. Скорее всего, технологии от страны-агрессорки.

Сегодня они (иранцы – 24 канал) могут использовать технологии, которые дает им Россия, поэтому они связаны фактически уже до самого конца,

– рассказал Коваленко.

Как долго будут молчать страны, враждующие с Ираном

По мнению Коваленко, Израиль и Саудовская Аравия будут молчать до тех пор, пока по какому-то из их городов не начнут прилетать БпЛА Shahed-136 и Shahed-131 с установленной российской системой навигации ГЛОНАСС. Ведь благодаря блокам ГЛОНАСС иранские дроны-камикадзе увеличили расстояние эффективного использования и точность.

А после этого такой "латентный нейтралитет" уже не будет иметь места во внешней политике этих стран.

– предположил военно-политический обозреватель.

Кроме того, он добавил, что Израиль уже шаг за шагом начинает принимать сторону Украины.

Коваленко предположил, уменьшит ли Иран сотрудничество с Россией: смотрите видео

Иран поставляет России вооружение: что известно