Просто грабят Россию, – аналитик рассказал, что иранцы получают за "Шахиды"
Аналитики ISW пишут, что Иран, вероятно, наладил регулярные поставки "Шахидов" в Россию. Безусловно, государство-агрессор вместо этого что-то пообещало.
Вокруг этого шло немало догадок, но теперь все стало ясно. Об этом 24 Канала сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
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1 дрон – 1 миллион
Представительство Ирана при ООН заявило, что сделка по Су-35 финализирована. Более того, иранцы рассчитывают получить самолеты до конца марта. Очевидно, речь также идет о программном обеспечении для кибервойн, услугах в разведывательной информации и т.д.
Не стоит забывать, отмечает аналитик, что за каждый дрон стоимостью 20 тысяч долларов иранцы взяли наличными с россиян по 1 миллиону долларов. Кроме того, Су-35 они получили со скидкой в 50%.
"Иранцы грабят россиян, пользуясь их тяжелым положением. Технологии, оружие и деньги – вот что они получают за "Шахиды", – подытожил Данилов.
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Атака "Шахидами" 31 марта: что известно
- Согласно данным Воздушных Сил ВСУ, ночью против 31 марта россияне выпустили по Украине 10 "Шахидов". Наши воины уничтожили 9 единиц вражеской техники.
- Яркий результат усилий бойцов ПВО показали в соцсетях. Известно, что 8 из 10 дронов были сбиты в зоне ответственности Воздушного командования "Восток". Зенитные ракетные подразделения уничтожили иранские "Шахиды" в Харьковской и Полтавской областях. Еще один ликвидировал подразделение ПВО Сухопутных войск.
- Спикер воздушных сил Юрий Игнат заметил, что крайняя ночная атака "Шахидами" почти ничем не отличается от предыдущих. Минувшей ночью противник запустил дроны с севера, а именно Брянской области из района аэродрома "Сеща". Игната добавил: единственное, что отличает ночную атаку против 31 марта, это запуск 5 фальшивых воздушных шаров, не представляющих никакой угрозы.