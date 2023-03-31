Просто грабят Россию, – аналитик рассказал, что иранцы получают за "Шахиды"

Аналитики ISW пишут, что Иран, вероятно, наладил регулярные поставки "Шахидов" в Россию. Безусловно, государство-агрессор вместо этого что-то пообещало.

Вокруг этого шло немало догадок, но теперь все стало ясно. Об этом 24 Канала сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

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1 дрон – 1 миллион

Представительство Ирана при ООН заявило, что сделка по Су-35 финализирована. Более того, иранцы рассчитывают получить самолеты до конца марта. Очевидно, речь также идет о программном обеспечении для кибервойн, услугах в разведывательной информации и т.д.

Не стоит забывать, отмечает аналитик, что за каждый дрон стоимостью 20 тысяч долларов иранцы взяли наличными с россиян по 1 миллиону долларов. Кроме того, Су-35 они получили со скидкой в 50%.

"Иранцы грабят россиян, пользуясь их тяжелым положением. Технологии, оружие и деньги – вот что они получают за "Шахиды", – подытожил Данилов.

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